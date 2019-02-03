В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками, есть погибшие

Несколько гражданских лиц были убиты и ранены при подрыве автобуса с паломниками на придорожной мине в Ираке, сообщает телеканал Alsumaria.
По словам источника телеканала, на месте инцидента работают силы безопасности. Раненые были доставлены в ближайшую больницу.
Точное число погибших и пострадавших в результате взрыва уточняется.
В ноябре 2018 года в столице Ирака Багдаде произошла серия взрывов, в результате чего погибло восемь человек.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени