В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками, есть погибшие

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В Ираке на мине подорвался автобус с паломниками, есть погибшие

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Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

По предварительным данным, инцидент произошёл к югу от города Балад, взрывное устройство было установлено на обочине дороги.

Несколько гражданских лиц были убиты и ранены при подрыве автобуса с паломниками на придорожной мине в Ираке, сообщает телеканал Alsumaria.

По словам источника телеканала, на месте инцидента работают силы безопасности. Раненые были доставлены в ближайшую больницу.

Точное число погибших и пострадавших в результате взрыва уточняется.

В ноябре 2018 года в столице Ирака Багдаде произошла серия взрывов, в результате чего погибло восемь человек.

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