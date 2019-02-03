Звезда "Тихого Дона" Элина Быстрицкая оказалась прикованной к постели

В последнее время артистка жаловалась на тянущую боль в груди и плохое зрение. Также врачи поставили ей серьёзный диагноз.

Советская и российская актриса и звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая не может ходить и почти лишилась зрения из-за катаракты. Об этом сообщила сестра артистки Софья Шегельман в беседе с "Комсомольской правдой".

— Элине плохо, она лежит, не встаёт вообще, не видит, у неё тяжёлая катаракта, — рассказала Шегельман.

Как отмечается, в последнее время Быстрицкая жаловалась на тянущую боль в груди и испортившееся зрение. Помимо этого, врачи диагностировали у неё повышенное артериальное давление.

4 апреля 2018 года Элине Быстрицкой исполнилось 90 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин.