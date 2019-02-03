Президент Венесуэлы назвал себя рабочим человеком, а также "глубоким христианином".

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с Иисусом Христом. Об этом он заявил в ходе подготовки к военным учениям, которые должны пройти 10 февраля.

— Я — рабочий, как Иисус, Христос-Спаситель, глубокий христианин — от сердца христианина к нашему Богу, — сказал Мадуро.

Помимо этого, Мадуро обратился к военнослужащим страны с требованием усилить свою готовность перед лицом угрозы для Венесуэлы.

Ранее Николас Мадуро назвал себя единственным президентом Венесуэлы.