Трусова победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова заняла первое место на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
По сумме двух программ 14-летняя Трусова набрала 233,99 балла. Второе место с результатом в 230,79 балла заняла Алёна Косторная. Третьей с результатом 223,97 балла стала Анна Щербакова.
Отмечается, что после короткой программы Трусова занимала седьмое место, однако спортсменка смогла настроиться — прыгнула два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным.
Косторная посвятила серебряную медаль юниорского чемпионата России своей маме, отмечающей День рождения.
— Я хочу пожелать моей маме здоровья, чтобы мы с братом радовали её, хочу сказать ей спасибо за то, что она всегда помогает мне, каждый день со мной на тренировках, — заявила фигуристка.
Ранее Лайф сообщал, что Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени