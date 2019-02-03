На Украине перестали покупать "Запорожцы"

При этом упоминания об авто данной марки встречались в статистике продаж на протяжении всего 2018 года.

В январе текущего года не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ, свидетельствуют данные, опубликованные порталом Autoconsulting.

— Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей, — сообщает портал.

Как отмечает издание "Российская газета", упоминания о "Запорожцах" данной марки встречались в статистике продаж на протяжении всего 2018 года.

Теперь же либо запасы распроданы, либо покупатели окончательно перестали проявлять интерес к данной марке.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году появилось объявление о продаже "Запорожца " без пробега в Германии, "запорожец" за 30 тысяч евро.