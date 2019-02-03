На Украине перестали покупать "Запорожцы"

В январе текущего года не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ, свидетельствуют данные, опубликованные порталом Autoconsulting.
— Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей, — сообщает портал.
Как отмечает издание "Российская газета", упоминания о "Запорожцах" данной марки встречались в статистике продаж на протяжении всего 2018 года.
Теперь же либо запасы распроданы, либо покупатели окончательно перестали проявлять интерес к данной марке.
Как ранее писал Лайф, в 2018 году появилось объявление о продаже "Запорожца " без пробега в Германии, "запорожец" за 30 тысяч евро.
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