"Молитесь за меня!" Папа Римский впервые поехал на Аравийский полуостров

По словам главы Римско-католической церкви, он отправился в Объединённые Арабские Эмираты "как брат".

Папа Римский Франциск отправился в апостольскую поездку в Объединённые Арабские Эмираты. Он написал об этом в Twitter.

— Отправляюсь в эту страну как брат, чтобы вместе написать страницу диалога и вместе пройти по тропам мира. Молитесь за меня! — говорится в публикации.

Франциск станет первым главой Римской церкви, который побывает на Аравийском полуострове. Его пригласил туда наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад ибн Зайд Аль Нахайян.

Папа Римский проведёт в Эмиратах три дня с 3 по 5 февраля. Он планирует принять участие в международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".