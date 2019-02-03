Неизвестный подорвался на боеприпасе на военной базе РФ в Таджикистане

Комиссия Центрального военного округа и правоохранительные органы Таджикистана выясняют обстоятельства гибели гражданского лица на территории российской военной базы, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, человек незаконно проник на запретную территорию полигона, где во время поиска лома металла подорвался на неразорвавшемся боеприпасе.

201-я военная база, где произошёл инцидент, — крупнейший военный объект России за её пределами, она будет находиться в Таджикистане до 2042 года.