Крупнейшие банки снова повысили ставки рублёвых вкладов

Российские розничные банки возобновили повышение ставок рублёвых вкладов, пишут "Ведомости". Рост произошёл после небольшого январского затишья.
По данным издания, "Русский стандарт", МТС и некоторые другие банки продлили действие сезонных вкладов. А те, кто такие вклады больше не принимает, либо повысили ставки базовых вкладов, либо предложили клиентам другие выгодные условия.
Отмечается, что банкиры в декабре 2018 года ожидали снижения ставок после отмены сезонных депозитов и акций, которые обычно действуют до февраля.
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