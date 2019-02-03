Крупнейшие банки снова повысили ставки рублёвых вкладов

В декабре эксперты опасались снижения ставок после отмены новогодних депозитов. Но их прогнозы пока не оправдались.

Российские розничные банки возобновили повышение ставок рублёвых вкладов, пишут "Ведомости". Рост произошёл после небольшого январского затишья.

По данным издания, "Русский стандарт", МТС и некоторые другие банки продлили действие сезонных вкладов. А те, кто такие вклады больше не принимает, либо повысили ставки базовых вкладов, либо предложили клиентам другие выгодные условия.

Отмечается, что банкиры в декабре 2018 года ожидали снижения ставок после отмены сезонных депозитов и акций, которые обычно действуют до февраля.