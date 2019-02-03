Сторонники "новой церкви" Украины избили настоятеля храма УПЦ

Представители "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили потасовку возле Свято-Преображенского храма в Тернопольской области и избили его настоятеля. Позже храм был опечатан. Об этом говорится в сообщении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан особенно пострадал от рук "мужчин крепкого телосложения". Также досталось и председателю сельского совета, который хотел передать ключи от храма сторонникам ПЦУ.

— Надо отметить, что он на их стороне. Но эти люди были настолько агрессивно настроены, что, не поняв, что он говорит, начали и его оскорблять. Он разволновался, бросил ключи и ушёл, — рассказали в УПЦ.

Священник рассказал также, что к агрессивным сторонникам "новой церкви" присоединились и сотрудники полиции, которые толкали верующих.