Умер актёр Анатолий Артёмов

Россияне помнят его по ролям в сериалах "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей" и "Дорожный патруль".

Актёр театра и кино Анатолий Артёмов скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Печальную новость сообщили в Молодёжном театре на Фонтанке, где он служил с 1989 года.

Там рассказали, что Артёмов запомнился зрителям театра своими колоритными ролями, особенно в спектаклях "Мещанин во дворянстве" и "Танго", ставших легендами петербургского театрального мира.

— Безгранично уважая каждого из своих персонажей, Анатолий Иванович умел сделать его фактурным, неординарным, запоминающимся, будь то отец Жанны Д’Арк, простой крестьянин из "Жаворонка" или богатый купец Белугин из "Любовных кружев", — отмечается на сайте театра.

На счету Артёмова также 36 работ в фильмах и сериалах, среди них "Агент национальной безопасности — 3", "Улицы разбитых фонарей — 3", "Защита Красина", "Опера-2. Хроники убойного отдела".

Сообщается, что артист ушёл из жизни после непродолжительной болезни. Дату прощания объявят в ближайшее время.