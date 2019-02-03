В МВД проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале в Башкирии

В управлении МВД на транспорте по Приволжскому округу будет проведена проверка инцидента в здании вокзала в Башкирии, где двое полицейских скинули на пол лежавшего на скамейке пожилого мужчину, передаёт РИА "Новости".

Видеозапись произошедшего была опубликована в социальных сетях в воскресенье. На кадрах видно, как один из стражей порядка намеренно наклоняет скамейку, на которой, по-видимому, задремал пожилой мужчина, и сбрасывает его на пол. Затем кто-то из присутствующих в зале, судя по всему, пытается заступиться за дедушку, однако полицейский делает и ему замечание, мол, с ногами на скамейку нельзя, затем возвращается к старику и говорит, что "если ещё раз", то отправит его "мёрзнуть на улицу".

— Полиция на транспорте по данному факту начала проверку. Инцидент произошёл на вокзале села Раевка Альшеевского района Башкирии. По результатам проверки действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка, — приводит агентство слова представителя управления МВД по Приволжскому округу.