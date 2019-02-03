В Совфеде предложили ввести санкции в связи с гибелью россиянина во Львове

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал создать особый санкционный список под названием "Список Иванова".

Сенатор предложил включить в него тех, кто причастен к гибели россиянина во львовской тюрьме в декабре 2018 года.

Инициативу поддержал первый замглавы комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий, пишет РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, россиянин Валерий Иванов умер 9 декабря 2018 года в Дрогобычской исправительной колонии № 40 во Львовской области. На Украине заявили, что причиной смерти стал несчастный случай.

Однако экспертиза показала, что Иванов погиб после ударов тупым предметом.

1 февраля 2019 года Следственный комитет России завёл уголовное дело о его гибели по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего".