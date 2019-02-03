В Венесуэле заявили, что намерены укреплять отношения с РФ

Венесуэла нацелена на дальнейшее развитие отношений с Россией — в финансовой, военно-технической, оборонной сфере, а также в области образования. Об этом заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

— Я могу сказать, что президент Мадуро является не просто хорошим другом России и лично президента Путина, но он продолжает линию на дальнейшее углубление наших отношений — как в геополитическом смысле этого слова, так и в построении нового многополярного мира, — цитирует Родригес РИА "Новости".

Напомним, с 21 января в Венесуэле продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.