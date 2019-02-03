Эрдоган напомнил Трампу об обещании вывести американские войска из Сирии

Турция рассчитывает, что США выполнят обещание президента Дональда Трампа о выводе своих войск из Сирии в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала TRT заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

— Господин Трамп обещал, что США уйдут с востока от Евфрата. Рассчитываем, что это обещание будет выполнено в ближайшее время. Мы не хотим жить под угрозой и готовы сделать всё необходимое для её устранения, — отметил президент Турции.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии 14 января. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро. Сейчас в САР остаётся две тысячи военнослужащих США, по словам главы Белого дома, они будут перемещены на базу в Ираке.

В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала сомнения в связи с тем, что американцы действительно выводят свой контингент из арабской республики.