Вновь заработал спутник "Глонасс-М", ранее отправленный на техобслуживание

Навигационный спутник "Глонасс-М", ранее выведенный на внеплановое техобслуживание, снова заработал на орбите, сообщили в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
Этот аппарат временно отключили 18 января. Ранее сообщалось, что у него истёк гарантийный ресурс, и обсуждался возможный запуск нового спутника для его замены.
Сообщается, что сейчас на орбите функционируют 24 спутника ГЛОНАСС, необходимые для обеспечения полного покрытия земного шара навигационными сигналами системы.
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