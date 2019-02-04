Вновь заработал спутник "Глонасс-М", ранее отправленный на техобслуживание

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Вновь заработал спутник "Глонасс-М", ранее отправленный на техобслуживание

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Фото: © РИА "Новости"/Александр Кряжев

Теперь на орбите — все 24 аппарата системы ГЛОНАСС, необходимые для полного покрытия Земли навигационными сигналами.

Навигационный спутник "Глонасс-М", ранее выведенный на внеплановое техобслуживание, снова заработал на орбите, сообщили в информационно-аналитическом центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

Этот аппарат временно отключили 18 января. Ранее сообщалось, что у него истёк гарантийный ресурс, и обсуждался возможный запуск нового спутника для его замены.

Сообщается, что сейчас на орбите функционируют 24 спутника ГЛОНАСС, необходимые для обеспечения полного покрытия земного шара навигационными сигналами системы.

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