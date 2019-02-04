"Это не лечится". В Сети высмеяли слова украинского политика о графитовых бомбах

Слова кандидата в президенты Украины Инны Богословской о графитовых бомбах как части стратегии отношений с Россией насмешили пользователей социальных сетей.

Некоторые пользователи "ВКонтакте"предположили, что Богословской просто нравится эффектное название боеприпаса, более подкованные в теме вопроса комментаторы объяснили, в чём истинная суть "отключающих электронику" бомб из графита и как с ними борется защита от замыканий на любой подстанции. Многие же просто посмеялись над высказыванием.

— Я где-то читал, что от графитовых бомб хорошо помогает стирательная резинка, — написал Андрей Киселёв.

— Это уже не лечится, — отметил Анвар Сафиуллин.

Были и те, кто отнёсся к этому более серьёзно. Они выразили свои сожаления по поводу того, что не слышно от политиков предложений "мирно жить и развивать страну", и отметили возросшую активность кандидатов перед приближающимися выборами.

— Нужно что-то сказать, чтобы понравиться избирателям? — задалась вопросом Татьяна Перевощикова.

— Главное брякнуть уверенно, а что — не важно, и так сойдёт, — написала Светлана Каликина.

Кроме того, к высказыванию Богословской о графитовых бомбах скептически отнеслись не только пользователи. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек назвал её слова ахинеей.