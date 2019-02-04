Несли воду и лёд. Попытки сотрудников клуба помочь Децлу попали на видео

В Сети появилось видео из ижевского клуба, где накануне скончался рэпер Децл. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Следак шепнул", видно, как сотрудники заведения и организаторы концерта сами пытаются помочь музыканту, которому стало плохо.

Несколько людей — один за одним — в панике выходят и заходят в помещение, где находится рэпер, несут ему воду, лёд, звонят по телефонам. По всей видимости, сотрудники клуба пытались сами помочь Децлу до приезда медиков.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни. Музыканту стало плохо в гримёрке после выступления в ижевском лаундж-баре Posh. Скорая приехала на место спустя пять минут после вызова и на протяжении получаса пыталась его реанимировать, но безуспешно.