Летевший в Москву самолёт сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине

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Летевший в Москву самолёт сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Самолёт Airbus, летевший из Белграда в Москву, экстренно приземлился в Будапеште из-за запаха дыма в кабине. Об этом сообщает "Интерфакс".

— После вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту — в Будапеште, — рассказал источник агентства.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет. Пассажиры находятся в воздушной гавани и ожидают резервный борт.

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