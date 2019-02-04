Летевший в Москву самолёт сел в Будапеште из-за запаха дыма в кабине

Самолёт Airbus, летевший из Белграда в Москву, экстренно приземлился в Будапеште из-за запаха дыма в кабине. Об этом сообщает "Интерфакс".

— После вылета экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту — в Будапеште, — рассказал источник агентства.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет. Пассажиры находятся в воздушной гавани и ожидают резервный борт.