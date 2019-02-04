Пентагон в семь раз увеличит количество военных на границе с Мексикой

Соединённые Штаты направят на юго-западный участок границы ещё 3750 человек в дополнение к тем шести сотням, которые там уже есть.

Министерство обороны США разместит 3750 военнослужащих на границе США и Мексики, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона. Таким образом, общее количество военных там достигнет 4350.

Отмечается, что дополнительные подразделения направят туда на 90 дней.

Как ранее писал Лайф, в середине января США продлили срок пребывания американских военных на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года. Власти Штатов объяснили своё решение "миграционным кризисом".

Кроме дополнительного контингента, на границе разместят системы мобильного наблюдения. Кроме того, между пунктами пропуска протянут 240 километров колючей проволоки.