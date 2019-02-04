И мне билетик! Уже второй канадец за сутки выиграл в лотерею более $20 млн

В Канаде менее чем за сутки появился ещё один счастливый обладатель многомиллионного выигрыша. Был разыгран джекпот популярной лотереи "6 из 49". Пока неизвестный богач купил билет в провинции Онтарио, но за выигранными 33,4 миллиона канадских долларов ($25,5 млн) ещё не пришёл.

— Выпавшие номера — 4, 16, 25, 29, 30 и 48. Бонус-число — 12, — говорится в сообщении компании OLG, которая проводила розыгрыш.

Примечательно, что был разыгран также и "утешительный приз" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.), обладателем которого стал житель города Садбери, находящийся в той же провинции Онтарио, что и обладатель главного приза.

По правилам проведения лотереи, в ближайшее время человек, который предъявит выигрышный билет, станет обладателем указанного выигрыша, а организатор должен будет объявить его имя.

Примечательно, что буквально менее, чем за сутки, это уже второй крупный выигрыш канадцев в лотерее. Так, 2 февраля житель провинции Квебек стал обладателем приза в 20,3 миллиона долларов. Ну а крупнейший в истории страны джекпот в 49,5 миллиона долларов был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015 году.