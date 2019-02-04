В 2018 году в мире почти 10 миллионов человек скончались от рака

В России страшную болезнь диагностировали у 617 тысяч людей, это на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

Врачи в 2018 году поставили диагноз "рак" 18 миллионам человек по всему миру, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России.

Отмечается, что 9,6 миллиона людей за прошлый год скончались от онкологических заболеваний.

В России за год выявили 617 тысяч новых случаев рака. Это на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. В общей сложности под наблюдением врачей в стране 3,63 миллиона людей со злокачественными опухолями.

По данным медиков, за последние годы заметно возросло количество раковых заболеваний, выявленных на ранней стадии, а это значит, что возрастают шансы излечения.

Сейчас более половины всех новых случаев — это начальные стадии рака, а ещё 10 лет назад 85% онкологических заболеваний выявляли слишком поздно.