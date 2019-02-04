В МИД Венесуэлы ответили на угрозы Трампа о военном вторжении США

Слова президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу говорят о том, что венесуэльская оппозиция находится под контролем Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

— Дональд Трамп подтверждает, что именно он стоит во главе государственного переворота, вновь угрожая применением военной силы в нарушение устава ООН, — написал Арреаса в "Твиттере".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вторжения американских солдат в Венесуэлу. В Совете Федерации РФ же считают, что эти утверждения встанут в один ряд с прежними высказываниями американского лидера — вскоре он начнёт их опровергать.