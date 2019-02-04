В центре Москвы горит историческое здание — видео

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В центре Москвы горит историческое здание — видео

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В центре Москвы на Никитском бульваре произошёл пожар. Загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Сообщается, что пожарным сначала удалось ликвидировать открытое горение, однако вскоре пламя вспыхнуло с новой силой.

По данным МЧС, пожарным удалось спасти шесть человек. Как стало известно Лайфу, один из них сильно пострадал, он в критическом состоянии. При этом ТАСС сообщает об одном погибшем — его тело нашли на шестом этаже.

Остальные жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться. На месте работают экстренные службы. Кроме того, водителей предупреждают, что ближайшие к месту ЧП участки улицы оцеплены.

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