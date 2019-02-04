Самолёт рухнул на жилой район в Калифорнии — видео

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Самолёт рухнул на жилой район в Калифорнии — видео

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Самолёт упал на несколько домов в жилом районе города Йорба-Линда в штате Калифорния, сообщает The Sun.

По данным СМИ, воздушное судно врезалось в два дома и взорвалось, начался пожар. На место прибыли экстренные службы, данных о пострадавших пока нет. Очевидцы отмечают, что инцидент произошёл возле начальной школы.

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