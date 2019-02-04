Три человека погибли от отравления угарным газом в гараже на востоке Москвы

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Три человека погибли от отравления угарным газом в гараже на востоке Москвы

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В одном из боксов в гаражном комплексе на Краснобогатырской улице в Москве были обнаружены тела трёх человек с признаками отравления угарным газом.

По информации Лайфа, тела двух мужчин и одной женщины нашёл сторож во время обхода. По одной из версий, погибшие отравились угарным газом во время ремонта автомобиля в закрытом гараже.

В случившемся разберутся следователи. Предполагается, что погибшие употребляли спиртные напитки.

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