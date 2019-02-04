Три человека погибли от отравления угарным газом в гараже на востоке Москвы

В одном из боксов в гаражном комплексе на Краснобогатырской улице в Москве были обнаружены тела трёх человек с признаками отравления угарным газом.
По информации Лайфа, тела двух мужчин и одной женщины нашёл сторож во время обхода. По одной из версий, погибшие отравились угарным газом во время ремонта автомобиля в закрытом гараже.
В случившемся разберутся следователи. Предполагается, что погибшие употребляли спиртные напитки.
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