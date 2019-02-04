"За товарищей". Анархисты облили красной краской итальянское посольство в Афинах

Так они выразили протест против притеснения их итальянских единомышленников на севере Сирии.

Анархисты из группировки "Рубикон" совершили нападение на Посольство Италии в Афинах, пишет Ekathimerini.

Сообщается, что около десяти человек забросали здание пакетами с красной краской. Некоторые перелезли через ограждение. Вскоре они сбежали. Теперь их ищет полиция.

Как написал в "Фейсбуке" один из лидеров группировки, дипмиссию она атаковала в знак протеста против притеснения их "итальянских товарищей" в Роджаве — это самопровозглашённое курдское территориальное образование на севере Сирии.

В МИД Греции решительно осудили поступок сторонников "Рубикона".

Греческие анархисты из этой организации едва ли не каждый месяц выплёскивают свой гнев на посольства разных стран. Как писал Лайф, 7 января 2019 года они напали на дипмиссию США, обвиняя Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела других стран.

Ранее активисты "Рубикона" атаковали посольства Аргентины, Канады, Саудовской Аравии.