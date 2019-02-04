Более 80 претендентов на пост президента Украины подали документы в ЦИК

Приём заявок от желающих принять участие в предвыборной гонке стартовал 31 декабря и завершился в полночь 4 февраля.

В полночь по киевскому времени (1:00 мск) ЦИК Украины завершила приём документов от желающих побороться за пост президента страны на выборах 31 марта. Всего по состоянию на вечер воскресенья в комиссию обратились с заявками 83 человека, сообщает ТАСС.

При этом из них 28 получили положительную оценку, 22 было отказано по разным причинам, ещё 33 пакета документов на то время находились на рассмотрении. Окончательный список зарегистрированных кандидатов ЦИК обязана обнародовать не позднее 9 февраля.

Подчёркивается, что одной из частых причин отказа в регистрации стало то, что потенциальные кандидаты не вносили денежный залог в 2,5 млн гривен.

Напомним, предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Среди тех, кто уже получил удостоверение кандидата в президенты, —лидирующий в опросе народного мнения комик Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

Действующий глава государства Пётр Порошенко подал документы в последний день — 3 февраля. При этом в здание ЦИК он пробрался с чёрного хода, так как у главного входа политика ждали активисты.