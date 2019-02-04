Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище

Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные. Оно никак не связано с организацией питания в учебном заведении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя училища.

— У нескольких воспитанников были выявлены признаки паразитарного заболевания, разносчиками которого являются домашние животные. Заболевание не передаётся от человека к человеку и не связано с организацией приёма пищи в училище и с условиями проживания, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что никому из пострадавших суворовцев не требуется госпитализация, угрозы их здоровью нет, равно как и угрозы распространения заболевания. Прошедшая проверка не выявила никаких нарушений в столовой учебного заведения.

Ранее Лайф сообщал, что после проведения плановой флюорографии у 27 воспитанников Суворовского училища врачи обнаружили патологию в лёгких. Более детальные исследования выявили признаки эхинококкоза и подтвердили наличие паразитов в лёгких у курсантов.