Молодые россияне назвали самые популярные профессии

Новое исследование показало кардинальное смещение интересов молодёжи — выпускники не хотят получать стабильный доход за работу на госслужбе.

39,2% выпускников колледжей и техникумов считают наиболее перспективной профессию "предприниматель", следует из результатов аналитического обзора РАНХиГС.

— Ещё два года назад мы отмечали невысокий уровень престижа предпринимательской деятельности среди молодых людей <...> Сегодня всё изменилось: деятельность предпринимателя снова становится перспективной для ребят 18–30 лет, — приводит "Российская газета" слова директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко.

По её словам, нынешние результаты опросов кардинально отличаются от исследований прошлых лет, когда самым предпочтительным вариантом для безбедной жизни называлось трудоустройство на госслужбу и получение стабильного дохода. Сейчас такой ответ стал третьим по популярности, сразу за профессией юриста.

Отмечается, что четвёртую строчку в списке занимает "инженер". Почти 25% опрошенных заявили, что считают эту профессию достаточно перспективной. Некоторый интерес проявляется и к рабочим специальностям. По словам Клячко, самыми востребованными являются специалисты в области питания и торговли, металлообработки, а также транспорта.

Среди специалистов среднего звена самым популярным направлением же оказалось "экономика и управление". В самом низу списка расположились: журналист, учёный, а также работники творческих профессий.