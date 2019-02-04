СМИ: Площадь пожара в центре Москвы увеличилась в 10 раз

Загорелось историческое здание, огнём охвачено как минимум два этажа, сообщается о двоих погибших.

Площадь пожара в историческом здании на Никитском бульваре в Москве выросла до двух тысяч квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Изначально огонь разгорелся на 200 квадратных метрах.

Как ранее писал Лайф, возгорание произошло в квартире на пятом этаже исторического здания. Сообщается, что число погибших возросло до двух.

Пожарные спасли из огня шесть человек, один из них — в критическом состоянии.

Горящее здание построено в 1912 году. Это объект культурного наследия. В доме более 100 квартир. Рядом с ним расположен Государственный музей Востока.