СМИ: При пожаре в историческом здании в Москве погибло два человека

Число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы возросло до двух, сообщает ТАСС. Ранее стало известно об одном погибшем.

Также три человека пострадали. Спасены 42 человека, из них двое детей.

Напомним, в центре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. На месте работают экстренные службы. Кроме того, водителей предупреждают, что ближайшие к месту ЧП улицы оцеплены.