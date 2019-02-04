СМИ: При пожаре в историческом здании в Москве погибло два человека

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СМИ: При пожаре в историческом здании в Москве погибло два человека

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Фото: © L!FE

Число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы возросло до двух, сообщает ТАСС. Ранее стало известно об одном погибшем.

Также три человека пострадали. Спасены 42 человека, из них двое детей.

Напомним, в центре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. На месте работают экстренные службы. Кроме того, водителей предупреждают, что ближайшие к месту ЧП улицы оцеплены.

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