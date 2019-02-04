"Хорошо подумай". Мадуро призвал Гуайдо не вредить Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо "хорошо подумать, что он делает", пишет La Sexta.
— Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии. Если он хочет привнести что-то, пусть сядет за стол лицом к лицу, — заявил изданию глава государства.
Он напомнил, что в стране есть только один легитимный президент. Мадуро также прокомментировал требования некоторых европейских стран провести досрочные выборы.
— Пусть Европа занимается своими проблемами. Почему ЕС должен диктовать политические нормы стране? — спросил он.
По мнению президента, страна оказалась жертвой кампании, которую против неё ведут США. Он также объявил, что в случае военной атаки со стороны Штатов Венесуэле "придётся защищаться".
Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу. В МИД латиноамериканской страны выразили мнение, что такая политика — доказательство того, что оппозиция в стране полностью контролируется Вашингтоном.
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