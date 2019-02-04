"Хорошо подумай". Мадуро призвал Гуайдо не вредить Венесуэле

Президент Венесуэлы заявил, что страна стала жертвой политики США, которые превратили её во "врага номер один".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо "хорошо подумать, что он делает", пишет La Sexta.

— Пусть не причиняет больше вреда стране, пусть откажется от путчистской стратегии. Если он хочет привнести что-то, пусть сядет за стол лицом к лицу, — заявил изданию глава государства.

Он напомнил, что в стране есть только один легитимный президент. Мадуро также прокомментировал требования некоторых европейских стран провести досрочные выборы.

— Пусть Европа занимается своими проблемами. Почему ЕС должен диктовать политические нормы стране? — спросил он.

По мнению президента, страна оказалась жертвой кампании, которую против неё ведут США. Он также объявил, что в случае военной атаки со стороны Штатов Венесуэле "придётся защищаться".

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу. В МИД латиноамериканской страны выразили мнение, что такая политика — доказательство того, что оппозиция в стране полностью контролируется Вашингтоном.