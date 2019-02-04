СМИ опубликовали изображение первого в РФ гиперзвукового космического дрона

Лётные испытания опытного образца с использованием самолёта-носителя планируется провести в 2023 году.

РИА "Новости" представило изображение модели первого в России многоразового беспилотника, который сможет совершать полёты в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях. Также в распоряжении агентства оказалась схема выведения аппарата на орбиту и его возвращения на Землю.

Предполагается, что беспилотник сможет летать на высотах до 160 км при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 км. При этом использовать его для ударных целей не планируется. Каждый аппарат будет рассчитан не менее чем на 50 полётов.

Разработкой занимается компания ИСОН в интересах "Роскосмоса".