Опрос показал, что россияне думают о ситуации с ДРСМД

По мнению 63% респондентов, российским властям следует стараться сохранить договор.

Большинство россиян (84%) знает о существовании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом 74% граждан считают необоснованными обвинения США в том, что Россия нарушает соглашение. Соответствующие результаты опроса ВЦИОМ приводит РИА "Новости".

При этом обвинения Вашингтона обоснованными считают только 12% респондентов. Позицию Москвы о том, что Вашингтон нарушает договор, считают обоснованной 66% опрошенных, 18% придерживаются обратной точки зрения.

33% россиян считают, что именно РФ больше заинтересована в сохранении ДРСМД, 10% считают, что США, а 29% россиян — что обе стороны. 15% опрошенных думают, что ни Москве, ни Вашингтону не важно сохранение соглашения.

Напомним, 2 февраля США официально нотой Госдепа уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

В Минобороны РФ рассказали, что США на самом деле уже два года готовились к производству ракет, которые нарушают этот договор.