Наказывать рублём. В ГД предложили снижать зарплату учителям за агрессию к детям

По мнению депутата Госдумы, это эффективный способ снизить "градус жестокости" в школах.

Депутат Государственной думы Борис Чернышов призвал уменьшать педагогам зарплату за проявления агрессии к школьникам, пишет РИА "Новости". С таким предложением он обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой.

— В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое, — говорится в послании парламентария.

По мнению Чернышова, благодаря этим мерам в школах станет меньше жестокости, которая "давно переходит все границы".

Он заявил, что дети часто страдают от агрессии и в детских садах, где над ними издеваются воспитатели, а спустя годы ребёнок обрушивает накопившиеся обиды на школьных учителей, от которых порой тоже доброты не дождёшься.