Крупный пожар в историческом здании в центре Москвы локализован

Сейчас тушение дома продолжается, угрозы соседним зданиям нет. Кроме того, все жильцы эвакуированы, их разместили в автобусах.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы локализован, при этом произошло обрушение перекрытий на площади 400 кв. метров, сообщают спасатели.

В результате возгорания погибло два человека, судьба ещё одного выясняется, рассказал ТАСС начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. На месте работают экстренные службы. Кроме того, водителей предупреждают, что из-за ЧП перекрыты Калашный переулок и внутренняя сторона Никитского бульвара.