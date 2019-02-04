Мёртвого амурского тигра нашли у дороги в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обнаружено тело погибшего амурского тигра без видимых повреждений. Об этом сообщается на странице некоммерческой организации "Центр "Амурский тигр" в "Инстаграме".

— Местные жители обнаружили тело 3 февраля 2019 года недалеко от окружной дороги посёлка Сита района имени Лазо Хабаровского края. Внешних признаков насильственной смерти у хищника нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сперва животное будет осмотрено специалистами Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов, а также представителями Управления МВД по Хабаровскому краю, а затем его перевезут в центр "Амурский тигр" для установления более точных причин гибели.