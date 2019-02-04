"Чтобы не думать". Врач объяснила, почему дети становятся зависимыми от соцсетей

По словам доктора наук, большое количество "лайков" вызывает желание снова получить такую "награду".

Многие дети и подростки погружаются в виртуальный мир, чтобы забыть о проблемах в мире реальном, уверена доктор наук, психиатр Ирис Хаут из клиники Святого Иосифа в германском Берлин-Вайсензее. Её слова приводит РИА "Новости".

По данным опроса, проведённого в стране в 2017 году, большая часть детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет проводят в соцсетях по 2,5–3 часа в день. Треть из них признались, что сидят в Интернете, "чтобы не думать о неприятных вещах".

— Это должно быть сигналом для родителей, если дети находятся в Интернете более двух часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, дистанцируются от окружающих, становятся апатичными, — отметила психиатр.

Сеть только усугубляет страхи и депрессии подростков, подчеркнула она. А "лайки", которые они получают за посты, создают у них настоящую зависимость, потому что после "удачных" публикаций им хочется снова получить такую же "награду".

Выход, по её словам, очевиден: "медийная диета" и побольше реального общения с людьми "здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями".