Три человека погибли и шесть пострадали в ДТП под Владимиром

Не менее трёх человек погибли, ещё шесть пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля КамАЗ с полуприцепом ехал в сторону Москвы, но не справился с управлением и врезался в разделяющее ограждение. В этот момент с ним столкнулся микроавтобус "Мерседес", в котором находилось 14 пассажиров.

От удара микроавтобус перевернулся. Три человека погибли на месте, ещё шестеро, в том числе водитель автобуса, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Движение на участке затруднено, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.