СМИ: Трамп выбрал новых кандидатов на ключевые посты в Пентагоне

По информации журналистов, предложенные кандидатуры, скорее всего, будут одобрены в конгрессе.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели объявит имена кандидатов на ряд ключевых должностей в командовании американских вооружённых сил. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации журналистов, на пост начальника штаба Сухопутных войск США американский лидер, скорее всего, выдвинет кандидатуру генерала Джеймса Макконвилла — заместителя нынешнего главы генерала Марка Милли.

При этом сам Милли будет предложен уже в качестве председателя Комитета начальников штабов американских вооружённых сил вместо Джозефа Данфорда, чей контракт истекает осенью этого года. Об этом сам Трамп уже заявлял ранее, видимо, сейчас это будет сделано уже официально.

Кроме того, ожидается, что Трамп предложит Уильяма Морана на должность начальника штаба ВМС США вместо адмирала Джона Ричардсона. Ещё несколько кандидатур американский президент рассматривает вместо нынешнего командующего американским корпусом морской пехоты генерала Роберта Неллера.

Также, по сведениям издания, новым главой Командования специальных операций ВС США может стать Ричард Кларк, должность главы Центрального командования займёт Кеннет Маккензи, а главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе станет Тод Уолтерс, который сейчас командует Военно-воздушными силами США в Европе и Африке, но "в последние годы сосредоточен на военной стратегии в отношении России".

Помимо этого, американский лидер выбирает кандидата на пост вице-председателя Объединённого комитета начальников штабов США. Также сообщается, что Стивен Таунсенд может стать новым командиром американских сил в Африке.

В конце статьи уточняется, что Трампу недостаточно просто определить желаемые кандидатуры. После этого ему придётся получить одобрение со стороны сената. Впрочем, по сведениям журналистов, принципиальных возражений не ожидается.