"Нас обманули". На Украине рассказали, куда привела страну надежда на Запад

Бывший министр посетовал, что Украина отказалась от сотрудничества с востоком, а теперь осталась "наедине со своими проблемами".

Для Украины наивно верить обещаниям Запада, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью "112 Украина". По его мнению, гораздо более надёжной перспективой было вступление в Евразийский экономический союз.

— Нас обманули... Мы остались одни, сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕвразЭС на восток. И нас не пускают в ЕС и в НАТО — это же всё болтовня, что мы там будем скоро, — заявил Червоненко.

Он добавил, что Запад лишь использует Киев как "раздражитель для востока" и будет продолжать это делать.

Как ранее писал Лайф, раздражителем Украину назвал также другой экс-министр — бывший глава Минобороны страны Александр Кузьмук. Но он говорит, что Киев раздражает не восток, а США и Европу.