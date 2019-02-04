Оттепель ожидается в Москве в понедельник

При этом со вторника начнётся похолодание и столбики термометров не смогут подняться выше –2 °С …–5 °С.

Температура воздуха в Москве в понедельник, 4 февраля, поднимется до 0…+2, сообщает центр "Фобос". Будет облачно, ожидаются небольшие осадки и гололедица. О неблагоприятных условиях на дорогах столицы ранее предупреждали в МЧС.

Сейчас погода в Москве очень тёплая — примерно на семь-девять градусов выше климатической нормы, но аномальное тепло сменится морозами уже во вторник. При этом в ночь на среду, 6 февраля, ожидается уже до 10 градусов мороза.