СМИ узнали детали ремонта "Фрегата" после обнаружения трещины

Сообщается, что просто заменить проблемный блок на новый не получится, поскольку на нём установлено оборудование для ведения прямой трансляции полёта.

Заказчик запусков российских ракет с космодрома Куру во Франции, компания Arianespace, отказалась от предложения о ремонте разгонного блока "Фрегат" при помощи "заплатки" и пока не подтвердила согласие на проведение сварочных работ "в полевых условиях".

— Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях, — приводит РИА "Новости" слова источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что в том случае, если сторонам не удастся договориться, "Фрегат" будет отправлен в Россию для ремонта, соответственно, его нужно будет заменить новым.

Такой уже имеется на космодроме Куру, однако он не оборудован видеокамерами для съёмки в режиме реального времени, наличие которых — обязательное условие компании OneWeb. Поэтому просто установить другой разгонный блок не получится, а следовательно, пуск может быть отложен.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане в разгонном блоке "Фрегат" обнаружили трещину в трубопроводе гелия, который отвечает за вытеснение топлива при работе двигателей.