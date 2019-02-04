Япония будет добиваться от России возвращения задержанного судна с рыбаками

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Япония будет добиваться от России возвращения задержанного судна с рыбаками

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Флаг Японии. Фото: © Flickr/mmphotography.it

Власти Японии намерены добиться возвращения рыболовецкого судна "Нисиномару-68", которое накануне было задержано российскими пограничниками по подозрению в незаконном промысле краба в экономической зоне РФ.

— С точки зрения гуманности, мы намерены оказать воздействие на российскую сторону с целью скорейшего возвращения домой рыбаков и их судна, — приводит ТАСС слова генсекретаря кабмина Ёсихиды Суга.

Ранее Лайф сообщал, что российские пограничники задержали и сопроводили в порт Находки японское рыболовецкое судно, которое вело работы в исключительной экономической зоне России.

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