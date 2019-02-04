Маск показал видео первых испытаний двигателя сверхтяжёлой ракеты

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Маск показал видео первых испытаний двигателя сверхтяжёлой ракеты

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Фото © Twitter/Elon Musk‏

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видеозапись первых испытаний ракетного двигателя Raptor, который будет устанавливаться на сверхтяжёлую ракету-носитель Starship.

— Первый "прожиг" лётного двигателя Raptor для корабля Starship! Так горд великолепной работой команды SpaceX, — написал он в сообщении под видеозаписью.

Илон Маск представил новый двигатель общественности буквально несколько дней назад. По его словам, разработка обеспечивает мощность тяги до 200 тонн.

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