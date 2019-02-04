Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 5 лет

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на пять лет — в 2019–2024 годах. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Концепция содержит 12 разделов. В ней среди прочего предусматриваются действия, направленные на совершенствование системы госпрограмм, улучшение системы управления налоговыми расходами, повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере.
Правительство одобрило проект концепции 17 января нынешнего года.
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