Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 5 лет

Читайте также

Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 5 лет

9

Фото: ©Facebook/Дмитрий Медведев

Концепция содержит 12 разделов. Правительство одобрило её проект 17 января нынешнего года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на пять лет — в 2019–2024 годах. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Концепция содержит 12 разделов. В ней среди прочего предусматриваются действия, направленные на совершенствование системы госпрограмм, улучшение системы управления налоговыми расходами, повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере.

Правительство одобрило проект концепции 17 января нынешнего года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×