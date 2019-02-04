"Нежелательная". Власти Японии оценили ситуацию вокруг ДРСМД

По мнению японской стороны, сила документа была особенно важна именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в то же время понимает решение Соединённых Штатов о выходе из соглашения.

— Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению, — приводит его слова ТАСС.

По словам генсека, к прекращению действия договора со стороны США привели некоторые нарушения со стороны России. Он отметил, что документ сыграл важную роль в контроле над вооружениями и в разоружении, и добавил, что сила документа была очень важна именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку ракеты средней дальности разрабатывались не только русскими и американцами.

Суга также заявил, что Китай в последние годы активно наращивал разработки таких ракет, в то время как США ввиду подписанного договора этого не делали. Но теперь, вероятно, займутся этим. И, по версии японской газеты Asahi, это приведёт к размещению новых американских ракет в регионе, что может поставить Японию, на территории которой имеются базы США, в центр противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Кроме того, по мнению журналистов, в случае прекращения действия договора Соединённые Штаты в течение трёх-семи лет развернут новые ракетные комплексы на принадлежащем им острове Гуам в Тихом океане, собственно в Японии и на Филиппинах.