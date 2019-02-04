Печенье в форме сердец. Животным Московского зоопарка 14 февраля дадут лакомства

Отмечается, что любимые сладости жители столичного зверинца будут получать с 09:30 до 15:00.

В День всех влюблённых жителей Московского зоопарка ждут любимые лакомства. Как сообщается на портале правительства столицы, 14 февраля гости зверинца смогут увидеть, как слоны получат печенья в виде сердец-валентинок, полярные медведи — фруктовый лёд, а обезьяны — свежую клубнику.

— Сотрудники зоосада будут дополнительно угощать своих подопечных праздничными лакомствами с 09:30 до 15:00, — говорится в сообщении.

Зоопарк также приготовил специальный подарок для пар, которые поженились 14 февраля — бесплатные билеты. Для того чтобы их получить, нужно показать на кассе свидетельство о регистрации брака или паспорта.