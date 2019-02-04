Автодилеры откроют предзаказы на Aurus в середине февраля

Дилеры "Авилон" и "Панавто" с середины февраля начнут принимать предварительные заявки на премиальные отечественные автомобили Aurus. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
— Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнёрами бренда, — приводятся в сообщении слова главы ведомства Дениса Мантурова.
Отмечается, что сам производитель также продолжит принимать предварительные заказы на автомобили. Кроме того, Минпромторг раскрыл названия модификаций люксовых автомобилей. Так, самый дорогой лимузин нарекли Aurus Senat Limousine L700, а седан получил название Aurus Senat S600 — по аналогии с Mercedes S600.
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