"Держите дистанцию и друг друга!" Водителей предупредили о тумане в Москве

В ближайшие несколько часов в российской столице ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах может ухудшиться. Чтобы избежать ДТП, водителей призвали соблюдать меры предосторожности. Предупреждение опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

До 11 часов будет туман. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Держите дистанцию и друг друга. pic.twitter.com/qAYriFw7OT — ЦОДД (@gucodd) 4 февраля 2019 г.

— До 11:00 будет туман. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Держите дистанцию и друг друга, — говорится в твиттер-аккаунте ЦОДД.

Ранее Лайф писал, что на этой неделе в Москве будет тёплая облачная погода. Ожидаются небольшие осадки и гололедица. Однако в скором времени жителям столицы придётся снова укутываться посильнее.