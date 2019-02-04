"Держите дистанцию и друг друга!" Водителей предупредили о тумане в Москве

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"Держите дистанцию и друг друга!" Водителей предупредили о тумане в Москве

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В ближайшие несколько часов в российской столице ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах может ухудшиться. Чтобы избежать ДТП, водителей призвали соблюдать меры предосторожности. Предупреждение опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— До 11:00 будет туман. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Держите дистанцию и друг друга, — говорится в твиттер-аккаунте ЦОДД.

Ранее Лайф писал, что на этой неделе в Москве будет тёплая облачная погода. Ожидаются небольшие осадки и гололедица. Однако в скором времени жителям столицы придётся снова укутываться посильнее.

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